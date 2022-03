Addio a Stefano Vespa fratello di Bruno Vespa aveva 64 anni, era giornalista anche lui, ma solo per la carta stampata. In forze al quotidiano romano Il Tempo per 23 anni salvo poi passare a Panorama nel 2003 e, infine, al sito Formiche.net, Stefano Vespa, fratello minore di Bruno Vespa, ha sempre mantenuto un profilo basso, incontrando la fine l'8 marzo, a causa di un arresto cardio-circolatorio che non gli ha dato scampo. Vespa si è spento, nella sua casa di Roma, dove viveva da solo.

A dare l'allarme sono stati i famigliari che, preoccupati dal fatto che da ore non rispondeva al telefono, erano andati a controllare chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta.

L'arrivo dell'’autoambulanza è stato, però, vano. Stefano Vespa era nato il 25 aprile 1957 a L’Aquila così come Bruno Vespa, di dodici anni più grande di lui.

Laureato in Giurisprudenza, aveva lavorato a Il Tempo fino a diventare caporedattore, per poi passare a Panorama, che ha lasciato nel 2015 da capo della redazione romana e, dopo la pensione, trasferirsi sul web collaborando per il sito Formiche.net.

Si è sempre occupato di politica, soffermandosi anche sul tema della difesa e della sicurezza senza tralasciare il ruolo della carta stampata davanti all’avanzata di Internet e dell’informazione multimediale. «Giornalista, tennista (nc) emerito e milanista da metà anni Sessanta» era la descrizione cui era ricorso Stefano per presentarsi sui social.