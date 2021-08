Comiso - C'era anche il cappellano militare dei carabinieri oggi a concelebrare il funerale di Claudia Cassibba, la ragazza di 21 anni morta due giorni fa in un terribile incidente stradale a Enna. Il papà di Claudia è un militare dell'Arma e ha preso la parola durante il funerale per esprimere il proprio inconsolabile dolore.

Claudia studiava medicina alla università Kore di Enna. Ad accogliere le sue spoglie ogi una bara bianca e un cuscino di rose bianche. “Dolcissima, silenziosa, educata, ti voglio ricordare per sempre così, al tuo banco, in seconda fila, mentre con un sorriso pudico e lo sguardo intenso dei tuoi occhi belli e grandi seguivi coi tuoi compagni di classe le mie lezioni. Addio, Claudia, anzi arrivederci in un altrove in cui anche questo strazio immane troverà finalmente un senso…”. Con queste parole l’ha ricordata la sua professoressa, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che per oggi ha indetto il lutto cittadino. A presiedere la celebrazione è stato il parroco è stato don Gino Alessi, che ha concelebrato con il cappellano dei carabinieri per la Sicilia orientale, padre Rosario Scibilia. Il papà di Claudia è appuntato dei carabinieri a Chiaramonte Gulfi.