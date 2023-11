Adsp Sicilia occidentale, 'porti sono asset fondamentale'

"I porti sono un asset industriale fondamentale e non possono essere trattati come carrozzoni pubblici o come enti pubblici. Devono potersi muovere con facilità, con rapidità, perché il mercato non ti aspetta. Se pensi di poter conquistare quote di mercato rispetto a Spagna, Francia, Grecia, dove i cinesi sono entrati a gamba tesa e sono molto presenti, facendo aspettare per un investimento uno, due, tre anni è chiaro che perdi volumi". Lo ha detto Pasqualino Monti, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, oggi, ai giornalisti, a margine della quinta edizione di "Noi, il Mediterraneo", al Palermo marina yachting, presente, fra gli altri, anche il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi. "La riforma delle autorità portuali è fondamentale, ce lo impone il mercato.

Speriamo che a breve il governo faccia i suoi passi", ha sottolineato Monti.