Aerei: Lagalla, nuova governance aeroporto Palermo

PALERMO, 15 FEB «Abbiamo salutato con particolare favore questa iniziativa perché il caro voli continua a incidere negativamente sui flussi turistici diretti su Palermo che però, nonostante la crisi economica degli ultimi anni, continuano a crescere segnando buoni margini di miglioramento. La nuova governance dell'aeroporto di Palermo, che sarà resa operativa a breve, guarderà certamente con particolare attenzione all'integrazione operativa e funzionale con gli altri aeroporti della Sicilia occidentale che saranno trattati da Aeroitalia.

Affideremo alla nuova governance il compito di elevare il valore commerciale dell'aeroporto di Palermo e non si potrà non tenere conto di un'offerta integrata con Trapani, dal punto di vista del servizio reso all'utenza». Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione della conferenza stampa tenuta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palazzo d'Orleans, per presentare la nuova compagnia che amplierà il trasporto aereo tra la Sicilia e i principali scali aeroportuali italiani. (ANSA).