Aereo più aliscafo, un pacchetto in Sicilia

Trapani - Si chiama “I nostri colori, la tua vacanza”. E’ il nuovo patto commerciale nato oggi a Trapani tra Liberty Lines e Tayaranjet, i due vettori che identificano col gialloblù le rispettive livree.

La partnership è stata sancita oggi a Trapani durante i lavori di “Time to Travel”, evento B2B organizzato da Airgest presso l’aeroporto di Birgi che ha riunito operatori turistici e agenzie di viaggio. Si arricchisce, quindi, l’offerta commerciale del trasporto in vista delle vacanze per i turisti diretti in Sicilia. Con l’accordo Liberty Lines, compagnia di navigazione veloce impegnata in Italia e su tratte internazionali e Tayaranjet, vettore aereo che opera in voli di linea in Italia, intendono favorire le prenotazioni, migliorando al contempo la connettività tra il Centro Nord, la Sicilia e le sue isole minori.

Ecco le formule di tariffazione agevolata per il trasporto combinato “aereo + aliscafo” in vista della ripresa della stagione turistica. In concreto, la scontistica applicata sarà la seguente:

• Tayaranjet offrirà lo sconto di 10 euro sul biglietto ai possessori di un titolo di viaggio Liberty Lines;

• Liberty Lines offrirà il 15% di sconto sul biglietto per il possessore di un titolo di viaggio Tayaranjet;

Potranno usufruire degli sconti i passeggeri che raggiungeranno la Sicilia con voli della Tayaranjet da Milano Linate, Genova, Ancona, Trieste, Perugia per Trapani e che proseguiranno il viaggio per le isole minori con gli aliscafi della flotta Liberty Lines entro le 48 ore per le seguenti destinazioni:

• Messina/Isole Eolie e vv.

• Milazzo/Isole Eolie e vv

• Palermo/Milazzo/Isole Eolie e vv. stagionale

• Palermo/Ustica e vv. stagionale – Aprile/Ottobre

• Trapani/Pantelleria e vv. stagionale – Giugno/Settembre

• Trapani/Isole Egadi e vv.

• Marsala/Isole Egadi e vv.

• Lampedusa/Linosa/Porto Empedocle e vv. stagionale - Giugno/Settembre

I biglietti saranno acquistabili sui rispettivi siti www.tayaranjet.com e www.libertylines.it e la scontistica sarà applicata contattando i rispettivi servizi clienti e le agenzie di viaggi.

”La sinergia con la prestigiosa compagnia marittima della Liberty Lines è il migliore auspicio possibile per stimolare il turista a fare le vacanze in Sicilia” riferisce Gianfranco Cincotta, country manager della Tayaranjet. Nelle intenzioni dei due vettori ci sarà un rafforzamento di servizi più veloci e convenienti per i viaggiatori.

“Siamo lieti di attivare un accordo con un nuovo importante player che investe con decisione sul mercato turistico siciliano. Crediamo che la collaborazione fra aziende diverse che fanno sistema costituisca un vero valore aggiunto per i turisti, che potranno contare su un’offerta combinata di sicura attrattiva“ commenta Nunzio Formica, direttore commerciale di Liberty Lines.