Aereo Ryanair non riesce a decollare dall'aeroporto di Catania

Catania - Un Boeing Ryanair diretto a Bologna questa mattiina ha interrotto la procedura di decollo dall'aeroporto Vincenzo Belllini di Catania, fermandosi in pista per poi essere rimorchiato in parcheggio. La causa del problema pare sia un guasto tecnico. Le procedure di emergenza sono state subito attivate, ma non è stato necessario effettuare alcun intervento. Cinque i voli in arrivo dirottati su Palermo da Istanbul, Milano, Varsavia, Parigi e Vienna. Di seguito l'elenco:

TK1393 IST/CTA 09.15

EC3535 MXP/CTA 09.20

W61453 WAW/CTA 09.20

OS0489 VIE/CTA 09.25

EC4569 CDG/CTA 09.25