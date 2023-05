Aeroporto di Comiso, Aeroitalia farà il Comiso-Bologna anzichè Forlì

Comiso - Come annunciato ieri sera da Ragusanews, Aeroitalia opererà il volo Comiso-Bologna.

La notizia, dopo le anticipazioni date al nostro giornale dal Ceo Gaetano Intrieri, è arrivata oggi pomeriggio con una nota ufficiale della compagnia aerea: "Aeroitalia comunica che a partire dal 16 maggio la rotta Comiso-Bologna e viceversa, prevista in origine sull’aeroporto di Forlì, varierà il proprio operativo sull’aeroporto di Bologna città Guglielmo Marconi (codice aeroporto BLQ). Gli operativi saranno effettuati con aeromobili Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti e seguiranno i seguenti orari: Martedì, giovedì e sabato Partenza da Comiso alle 7:00 – arrivo a Bologna alle 8:35 Partenza da Bologna alle 9:25 – arrivo a Comiso alle 11:00".