Aeroporto di Comiso, Aeroitalia taglia i voli?

Comiso - Tagli nei voli effettuati da Aeroitalia da e per Comiso.

A partire da settembre non saranno più disponibili i voli del martedì e giovedì. Le rotazioni per Roma Fiumicino passano da 6 a 4. La variazione inizia il prossimo 12 settembre, quando a sparire per primo è il volo del giovedì, la settimana successiva non è disponibile (e quindi acquistabile) neanche quello del martedì.

Sul sito dell’aeroporto di Comiso i voli effettuati da Aeroitalia e che collegano il Pio La Torre all’aeroporto di Fiumicino risultano ancora essere attivi tutti i giorni. Aprendo l’App e il sito della compagnia italiana, però, il calendario mostra altro. A scoprire e denunciare l’anomalia sono stati gli amministratori della pagina Facebook Fly Comiso. Questo il testo del post: “Quello che in molti temevano è successo. In piena stagione Estiva. Aeroitalia taglia il piano voli su Comiso. Compagnia aerea che ha già dato problemi su altri aeroporti. Aspettiamo una loro replica che motivi questo disservizio. Adesso non possiamo che aspettarci una decisa reazione e una denuncia all’Enac da parte della nostra delegazione politica e del socio di maggioranza”.