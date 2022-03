Aeroporto di Comiso, perché no un pianoforte come a Fontanarossa? VIDEO

Comiso – L’aeroporto catanese ne ha a disposizione uno, per intrattenere i passeggeri nell’attesa, come accaduto ieri pomeriggio nel breve filmato allegato. Anche quello palermitano, e molti altri in Italia, sono dotati di un pianoforte.

E allora, in attesa di un volo per Torino, perché non valorizzare anche lo scalo ragusano con questo strumento, visto che è pure in fusione societaria col collega etneo? Magari a muro, se non proprio a mezza coda. Pubblicizzerebbe il Pio La Torre donandogli un tocco di classe in più, non trovate?