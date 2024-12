Aeroporto di Comiso, sparisce la tratta per Bologna sostituita da Parma

Comiso - Al fine di ottimizzare le proprie operazioni sull’aeroporto di Comiso“, Aeroitalia informa che “a partire dal 7 gennaio 2025 i voli con destinazione Bologna saranno sostituiti con la rotta per Parma”. Lo rende noto la compagnia aerea. “I due voli bisettimanali originariamente previsti sulla tratta Comiso-Bologna – spiega la compagnia – saranno sostituiti con voli sulla tratta Comiso-Parma, mantenendo le stesse condizioni tariffarie già prenotate”.

“I passeggeri – continua Aeroitalia – avranno la possibilità di convertire la prenotazione sui nuovi voli Comiso-Parma senza costi aggiuntivi, o richiedere il rimborso totale del biglietto, qualora preferiscano non volare su Parma”. Aeroitalia per “ulteriori informazioni o per gestire la propria prenotazione” invita i passeggeri a “contattare il servizio clienti al più presto”.