Affidabilità e sicurezza dei casino online

Tra le caratteristiche che qualsiasi casinò online deve avere c’è senz’altro l’affidabilità e la sicurezza, in ogni aspetto. Avere la garanzia di operare in una piattaforma attendibile e protetta può evitare spiacevoli conseguenze di diversa natura. Vediamo allora quali sono le informazioni da reperire prima di iscriversi ad un qualsiasi concessionario online.

L’attendibilità di un sito di gambling è data principalmente da:

Licenza

La licenza è un’autorizzazione emessa dall’ente governativo preposto con la quale si autorizza il concessionario a svolgere il proprio lavoro sul territorio. Ottenuta tale certificazione, i casinò online sono autorizzati ad operare legalmente e, soprattutto, sono garantiti dallo stato come ambienti sicuri e affidabili. Ottenerla non è affatto facile poiché bisogna assicurare degli standard molto alti e rispettare una serie di parametri di valutazione.

Attraverso le licenze, l’agenzia preposta approva e monitora gli iscritti alla piattaforma di gioco, le transazioni, i regolamenti di gioco, i montepremi e tutto quel che è inerente all’attività online. Scegliere un concessionario che sia in possesso di una licenza è quindi il primo step da fare per essere sicuri di giocare in tutta sicurezza. Sicurezza che caratterizza anche e soprattutto i casino en ligne France. Non solo l’Italia è infatti garante di sicurezza e legalità, ma esistono svariate licenze e concessioni in tutto il mondo, altrettanto affidabili.

Privacy e Dati sensibili

La tutela della privacy e dei dati sensibili è ovviamente un tema caldo nella sicurezza del gioco online e non solo. Ne sentiamo parlare molto spesso poiché il nostro mondo si sta spostando sempre più sul web, e nella rete è molto facile essere esposti agli occhi indiscreti di malintenzionati che potrebbero venire facilmente in possesso dei nostri dati personali.

Un ambiente protetto da occhi indiscreti, che ci fornisca tutta la privacy e la discrezione necessaria per le nostre attività è sicuramente un elemento fondamentale per far sì che i momenti di svago restino tali. Perché un sito di gioco online non è solo un ambiente ludico. Al suo interno ci sono dati sensibili riferiti a conti correnti, indirizzi, documenti di identità, numeri di telefono, mail...tutta la nostra vita è lì dentro. Meglio che sia in un posto sicuro.

Molti concessionari online utilizzano il metodo di registrazione e gestione dei dati sensibili attraverso l’uso dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale). Registrandosi al sito ed accedendo tramite SPID c’è un doppio controllo di sicurezza: da parte del sito e da parte nostra. Attualmente è una modalità di riconoscimento utilizzata soprattutto dai siti governativi, ma può essere usata anche da aziende private che ne riconoscano l’efficacia. Chi più dei casino online dunque?

Modalità di pagamento

Come per i dati sensibili, le modalità di pagamento devono avvenire in ambienti protetti, lontani da possibili attacchi e furti. È vero che il conto virtuale è fittizio ed è legato solo a quella specifica piattaforma, ma è anche vero che ad esso possiamo collegare il nostro conto corrente reale, dal quale versiamo e preleviamo denaro. E anche le transazioni per i depositi o per ritirare i premi e le vincite delle slot machine ad esempio, se non effettuati nelle modalità previste, possono essere bersaglio di truffe e frodi.

Per ovviare a tali rischi, i siti di gioco online sono in continuo aggiornamento per offrire le opzioni più all’avanguardia, come ad esempio i pagamenti attraverso conti correnti online o tecnologia blockchain. Attraverso questo registro virtuale vengono infatti registrati tutti i movimenti, sigillati in un file impossibile da modificare come fosse una lunga cronologia. E proprio grazie alla blockchain che si sono sviluppate le criptovalute, metodo di pagamento sempre più accettato dai casino online.

Autoesclusione e Autolimitazione

Questo aspetto fa parte del movimento per il gioco sicuro e consapevole. Si sa che il gioco d’azzardo può sfociare nella ludopatia e nei problemi, anche molto seri, legati al vizio del gioco. Per evitare tutto ciò - oltre ovviamente al divieto di iscrizione per i minori di 18 anni – sono state introdotte le modalità di autolimitazione e autoesclusione. Come funzionano?

Semplicemente si tratta di un’impostazione, non modificabile e personalizzabile, che ci permette di impostare un limite massimo alla disponibilità di fondi da dedicare al gioco. Impostando tale valore, assolutamente personale e basato sulla disponibilità economica, diviene impossibile modificarlo successivamente. O meglio, si può modificare, ma non così facilmente. Questo sistema di autolimitazione ci impedisce, qualora fossimo arrivati al limite della soglia autoimposta, di andare oltre. È un meccanismo di difesa dal raptus del gioco che si rivela particolarmente efficace in determinati momenti di fragilità.

Allo stesso modo si applica il meccanismo dell’autoesclusione. In situazioni più gravi è possibile autoescludersi dal gioco online per un tempo limitato. In questo modo non solo il concessionario nel quale siamo iscritti ci impedirà di effettuare scommesse di qualsiasi tipo, ma anche tutti gli altri operatori ci impediranno di iscriverci e quindi eludere il sistema. È un meccanismo di difesa contro l’autolesionismo che è obbligatorio, per legge, in tutti i concessionari autorizzati. Per questo, torniamo a dire, è assolutamente importante operare su siti che siano in possesso di una regolare licenza di gioco.