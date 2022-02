Affitasi bilocale: “Annuncio non rivolto a No Vax”

Mondello, Pa - Sull’annuncio dell’appartamento in affitto, pubblicato da Immobiliare.it col prezzo e tutte le altre info, c'è l'alt perentorio (e secondo alcuni utenti discriminatorio) del proprietario: “Annuncio non rivolto a No Vax”. A segnare il solco, anche psicologico, che ormai divide gli italiani boosterizzati dai senza dose. In questo caso l'avviso fa riferimento a un'abitazione di Mondello, nel palermitano, ma annunci del genere sono comparsi anche in altre province siciliane.

Rispetto ai "no meridionali" e poi ai "no extracomunitari" di una volta, qui c'è un discrimine di tipo sanitario, e forse etico, rispetto a quello etnico. Di certo, un'altra mannaia che si abbatte sugli impeterriti no vax: l’Agenzia delle entrate ha calcolato in circa 120mila i siciliani over 50 non immunizzati, che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale, passibili nei prossimi giorni di multa una tantum.