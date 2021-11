Agrigento inzuppata, cascate e torrenti VIDEO

Agrigento - Le piogge annegano la città dei Tempi, creando autentiche cascate. Le vediamo nei primi due video. “Si verifica quasi ogni anno durante la stagione delle piogge - scrive nel secondo un utente, Salvatore Principato, prendendola a ridere - un fenomeno di pura potenza e bellezza, nella metropoli una volta chiamata Akragas, la comparsa di una cascata di circa 12 metri che affascina nativi ed esploratori. La cascata di Callicratide Valley!” dal nome della via dove sgorga il torrente.

Non è finita: nel terzo filmato una macchina con l’acqua ormai agli sportelli prova il guado, in un tratto stradale totalmente allagato dalla pioggia. Nell’ultimo ci spostiamo in provincia, ad Aragona: anche qui strade impraticabili.