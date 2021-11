Aids, in Sicilia indici in crescita: dove fare il test gratis nel ragusano

Ragusa - “In Sicilia purtroppo gli indici riguardanti l’Aids sono in crescita da molti anni, c’è bisogno di sensibilizzare i giovani”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine della presentazione delle numerose iniziative che si terranno nell’isola mercoledì primo dicembre, in occasione della “Giornata mondiale contro l’Aids”.

Sulla provincia iblea sono già in corso incontri nelle scuole e screening nelle piazze, Centro Commerciale e nelle Unità Operative di Ginecologia e Ostetricia di numerosi presidi ospedalieri: “Giovanni Paolo II”, “Maggiore” e “Guzzardi”; le Malattie Infettive di Modica e Ragusa e i consultori della provincia; infine le sedi UOC Dipendenze Patologiche, UOEPSA, SIMT e i Laboratori Analisi presso gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e presso la Farmacia ospedaliera.

Un’occasione importante per fare prevenzione gratuitamente, mediante analisi del sangue o della saliva. Ricordiamo che il virus dell’Hiv, passato in subordine anche a causa dall’epidemia Covid, si può trasmettere attraverso: rapporti sessuali non protetti, trasfusione di sangue, trapianto di organi, siringhe non sterili, in gravidanza e allattamento.