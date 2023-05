Al Bano Carrisi compie 80 anni

Al Bano compie 80 anni, oggi sabato 20 maggio. Al Bano (si chiama Albano Antonio Carrisi perché il padre, ferito in guerra, fu salvato dai soldati albanesi) è il protagonista di un vero e proprio Italian Dream

I festeggiamenti per quello che probabilmente è il compleanno più lungo della sua vita sono cominciati al Festival di Sanremo di quest'anno dove, nella seconda serata, insieme ai suoi amici rivali Gianni Morandi e Massimo Ranieri, è stato protagonista di una sfida a colpi di classici della canzone.



Oggi registrerà all'Arena di Verona 4 Volte 20, un concerto spettacolo in cui racconterà in musica la sua vita e la sua carriera con alcuni amici speciali come Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa. Ci saranno anche Romina Power e i figli. Nel frattempo è impegnato in un tour italiano.



Niente male per un ottantenne che si è conquistato una fama mondiale partendo dal nulla, da una casa dove "sono stato cresciuto a pane e valori, ma spesso c'erano più valori che pane" come racconta lui stesso e da un Paese, Cellino San Marco, che quando lui era ragazzo era un posto da cui scappare, niente a che vedere con la Puglia super trendy delle masserie a sei stelle di oggi

In un'intervista a Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, l'artista ha svelato che, nonostante le sue straordinarie conquiste nel mondo della musica, non sceglierebbe di tornare indietro all'età di 20 anni rinunciando alla carriera che ha avuto. "Io voglio seguire il senso reale della vita. Tutto quello che ho vissuto è stato perfetto, anche nelle sue imperfezioni", ha dichiarato.

Per Al Bano 80 anni senza festa: svelato il motivo

"Non amo i party", ha aggiunto, rinunciando all'idea di un grande festeggiamento per il suo ottantesimo compleanno. Tuttavia, ha condiviso un momento emozionante: alcuni dei suoi amici italiani, ungheresi e pugliesi, hanno organizzato una sorpresa per lui, con tanto di regali. L'artista sembrava sinceramente toccato dalle manifestazioni di affetto, un'indicazione del calore e del rispetto che la sua lunga carriera ha suscitato tra colleghi e amici.

Durante la trasmissione, Al Bano ha mostrato segni di affaticamento vocale. Ha spiegato che le sue recenti performance live hanno richiesto un impegno considerevole, che ora sta pagando a caro prezzo. "Per le due serate all'Arena di Verona ho lasciato il mio capitale vocale su quel palcoscenico, ho 'picchiato' troppo", ha spiegato. Nonostante ciò, ha dimostrato una risoluta determinazione, una caratteristica che ha contraddistinto la sua storia professionale e artistica lunga decenni.

Al Bano carriera: è pienamente consapevole di tutto ciò che ha fatto

Anche se Carrisi non ha intenzione di festeggiare ufficialmente il suo compleanno, ha dimostrato di essere pienamente consapevole del percorso compiuto e dell'importanza di ogni passo fatto nella sua carriera e nella sua vita. Nonostante i suoi successi, rimane ancorato alla realtà e ai valori che lo hanno accompagnato fin dall'inizio. Al Bano, anche a 80 anni, continua ad essere un simbolo dell'umiltà e della perseveranza, ispirando intere generazioni con la sua musica e la sua vita.

Tanti auguri!