Al Comune di Acireale si può andare al lavoro col cane

Acireale - Il Comune di Acireale, in provincia di Catania, è pet friendly: i dipendenti potranno portare con sé i propri cani in ufficio. Ieri la giunta comunale ha approvato il regolamento per l’accesso e la gestione dei cani dei dipendenti nel luogo di lavoro. “Il Comune di Acireale – annuncia l’assessore ai diritti degli animali Francesca Messina – è uno dei pochissimi enti pubblici italiani, in cui i dipendenti potranno portare al lavoro i propri migliori amici. Ovviamente questo avverrà nel massimo rispetto dei luoghi, dei colleghi e degli utenti”.

Nell’ottica di garantire politiche di gestione del personale, orientate al benessere organizzativo dei propri dipendenti nel luogo di lavoro e a regolamentare la convivenza tra esseri umani e animali all’interno degli uffici, in un ambiente sereno e stimolante, con atto di indirizzo apposito ha trasmesso al dirigente del personale, Antonino Molino, uno schema di regolamento che possa consentire la presenza dei cani dei dipendenti comunali nel proprio posto di lavoro, garantendo anche la tutela del benessere animale e la sicurezza dei lavoratori. “Ringrazio il sindaco Roberto Barbagallo e il dirigente del settore – aggiunge Messina – per aver sostenuto fermamente questa iniziativa e tutta la giunta per la sensibilità dimostrata e ringrazio anche la prima commissione consiliare per le giuste osservazioni di cui abbiamo tenuto conto”. Il regolamento è già esecutivo e i dipendenti potranno fare richiesta presentando ai dirigenti delle rispettive aree l’apposito modulo allegato alla delibera di giunta municipale.

“È una sperimentazione che sta partendo in diversi enti pubblici italiani – commenta il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo – abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell’assessore Messina assicurandoci che chi ne esprima il bisogno possa beneficiare della presenza del proprio amico a quattro zampe in modo sicuro e responsabile, nel massimo rispetto del contesto lavorativo”.