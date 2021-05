Al PalaMinardi il nuovo hub vaccinale di Ragusa

Ragusa - Sarà il Palaminardi ad ospitare il nuovo hub vaccinale di Ragusa che si affiancherà a quello realizzato all’ex Ospedale Civile. Ad annunciarlo il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

"In questi giorni sono proseguiti i sopralluoghi con Asp e protezione civile regionale e comunale, e si è individuato l’impianto sportivo di proprietà del Comune come il più consono e funzionale agli obiettivi della campagna vaccinale -dice il sindaco-. Una volta eseguiti i necessari interventi di adattamento, daremo comunicazione insieme ad Asp della apertura del centro, auspicabilmente entro pochi giorni.

Voglio ringraziare la Passalacqua Virtus Eirene, che con il suo presidente Davide Passalacqua ha prontamente e con senso di responsabilità rinunciato all’utilizzo dell’impianto.

Un ringraziamento sentito va anche a tutto il personale di Asp, Protezione Civile regionale e comunale, e Polizia Municipale, giornalmente impegnato per contribuire alla messa in sicurezza della nostra comunità".