Al via la partnership tra Bapr e YOLO per nuove soluzioni digitali

Ragusa - Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR), la più grande Banca indipendente della Sicilia, Gruppo Helvetia Italia, primaria compagnia assicurativa svizzera presente in Italia da 75 anni, e YOLO, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano, uniscono le forze per offrire ai Clienti della Banca soluzioni assicurative fully digital, acquistabili in totale autonomia grazie ad un’esperienza utente che si contraddistingue per semplicità ed immediatezza.

La collaborazione tra i tre diversi attori nasce con l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze in ambito bancassicurazione, alla luce delle evoluzioni che le nuove tecnologie digitali hanno impresso. Dall’area riservata del proprio Internet Banking, i Clienti della Banca potranno sottoscrivere, quale primo prodotto per il momento disponibile, A spasso con Chiara, una soluzione multirischio per la protezione degli animali domestici, grazie anche al dispositivo Kippy Vita per la localizzazione e il monitoraggio degli amici a quattro zampe, messa a disposizione dal Gruppo Helvetia Italia tramite la piattaforma di YOLO.

“Imperniata sul relationship banking, BAPR intende oggi assolvere al tradizionale ruolo di Banca del territorio con un modello di business più integrato, agile e innovativo. La Banca ha accelerato il proprio percorso di trasformazione digitale all’insegna dell’omnicanalità, coniugando l’accoglienza e la consulenza in filiale con la comodità e la velocità di accesso dei servizi online” commenta Saverio Continella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Agricola Popolare di Ragusa.

“La trasformazione digitale, che è al centro della strategia Helvetia 20.25, riguarda anche la bancassicurazione e consente di offrire prodotti assicurativi semplici, acquistabili in modo veloce ed in qualunque momento attraverso i canali digitali della banca, per rispondere alle mutate esigenze della clientela. Lo sviluppo dell'offerta assicurativa digitale distribuita da Banca Agricola Popolare di Ragusa, attraverso la piattaforma di Yolo, si inserisce proprio in questa direzione. Helvetia opera da 75 anni nel mercato italiano e si è sempre distinta per la capacità di costruire partnership di lungo termine con i propri distributori per cogliere insieme tutte le opportunità offerte dall’evoluzione delle esigenze della clientela. Siamo molto felici di poter ulteriormente consolidare la partnership con una banca popolare di eccellenza molto radicata nel territorio come BAPR, con cui collaboriamo da molti anni e che come noi pone il cliente al centro delle proprie strategie di sviluppo" commenta Fabio Carniol, General Manager di Helvetia Vita ed Helvetia Italia.

“L’insurtech ha reso possibile l’innovazione dei modelli di distribuzione assicurativa e sta creando le premesse per far compiere al mercato un salto dimensionale.” commenta Gianluca De Cobelli, Co-Founder e CEO di YOLO Group. “YOLO ha dato un importante contributo al percorso di evoluzione del modello di bancassurance supportando la digitalizzazione dell’offerta assicurativa di numerosi istituti bancari non solo italiani ma anche spagnoli. La collaborazione con il Gruppo Helvetia, in corso da qualche anno, si arricchisce ora della partnership con un leader territoriale come Banca Agricola Popolare di Ragusa che apre nuovi spazi per dare impulso all’offerta assicurativa digitale.”