Al via tremila assunzioni nella pubblica amministrazione

Roma - Un Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri autorizza oltre tremila assunzioni, di cui circa due terzi, cioè 1.968 nel comparto difesa e capitanerie: 371 nei carabinieri; 289 nella guardia di finanza; 302 nella polizia, 616 nei vigili del fuoco e 390 nelle capitanerie di porto e nella guardia costiera.

Nei ministeri, compresa la presidenza del consiglio, saranno invece assunti 1.057 tra impiegati, funzionari e dirigenti. Prevista anche la possibilità per gli enti locali di stabilizzare il personale che entro il 2026 abbia maturato almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni. Una norma, dice il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo,«molto importante, che rende più attrattiva la Pa». Tra le novità la possibilità per le amministrazioni di ricorrere anche a lavoratori in somministrazione mentre il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia per l’anno scolastico 2023-24 un piano di assunzioni a tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal Pnrr.