Albergo e Ospitalità Diffusa a parlare sono le recensioni su Booking

SOD, la società che gestisce l’albergo diffuso a Scicli e altre strutture come Modica for Family e Donnalucata Ospitalità Diffusa, ha deciso di condividere il suo eccezionale successo su Booking.

Il team di collaboratori ha lavorato duramente per offrire un'esperienza indimenticabile ai propri ospiti, e i risultati sono evidenti. Grazie a una combinazione di ospitalità calda e accogliente, camere confortevoli e servizi di alta qualità, le varie strutture hanno guadagnato una posizione di rilievo sul portale di prenotazioni più importante, attirando l'attenzione di viaggiatori da tutto il mondo. Ma il successo non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro e la dedizione del team di collaboratori.

Ogni membro del personale, dalla reception alla pulizia, ha messo il massimo impegno per garantire che ogni ospite abbia un soggiorno confortevole e indimenticabile. "Un ringraziamento speciale va anche ai diversi proprietari degli immobili che con collaborazione e partecipazione hanno permesso di raggiungere questi risultati. Il management vuole quindi esprimere il più sentito ringraziamento a tutti gli attori che compongono la costellazione dell’ospitalità diffusa per il loro contributo al successo", si legge in una nota diramata oggi alla stampa. In gallery le recensioni degli ospiti.