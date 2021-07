Siracusa - Alberto Angela è a Siracusa per conto di Rai Uni per una nuova puntata della trasmissione televisiva "Meraviglie", la cui messa in onda è programmata per il prossimo autunno. Alberto Angela ha visitato l’area della Neapolis accompagnato dal Sovrintendente dei Beni Culturali, Salvatore Martinez, il centro storico di Ortigia e il Castello Maniace.

Lo scorso anno Alberto Angela aveva fatto visita alla provincia di Siracusa dedicando un ampio servizio al Val di Noto all’interno della trasmissione Meraviglie d’Italia.