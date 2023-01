Alec Baldwin incriminato per omicidio colposo

Alec Baldwin è stato incriminato per omicidio colposo involontario, a seguito della sparatoria sul set del film “Rust” che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, nell’ottobre 2021.

Assieme all'attore americano è stata incriminata anche Hannah Gutierrez Reed, responsabile del controllo delle armi sul set del western "Rust"

L'esito della vicenda che ha coinvolto Alec Baldwin sul set del film "Rust", durante la sparatoria che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, è diverso da quanto l'attore avrebbe sperato. La procura del New Mexico, in cui è avvenuto il fatto, ha deciso di incriminare il divo per omicidio colposo.

La dinamica dell’incidente — Durante le riprese del film, infatti, Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia è morta a causa di un proiettile volante. Per questo, i pubblici ministeri hanno deciso di incriminare per omicidio colposo Baldwin e con lui la responsabile del controllo delle armi sul set del film, Hannah Gutierrez Reed. La decisione arriva 15 mesi dopo il tragico incidente, quando un colpo di pistola partì da un’arma da fuoco che in quel momento stava impugnando proprio Baldwin durante le riprese. La pallottola colpì il regista Joel Souza a una spalla, poi rimbalzò uccidendo la Hutchins.

Le indagini — A condurre le indagini è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, il quale ha parlato di “negligenza” sul set del film proprio a causa dei problemi sul controllo. Nel suo rapporto lo sceriffo non specificava come le munizioni vere fossero finite sul set del film. Baldwin — noto per i suoi ruoli nella sitcom “30 Rock” e nel film capolavoro “Caccia a Ottobre Rosso” - ha definito l’omicidio come un “tragico incidente”.

Le armi sul set— Sul set, gli investigatori hanno trovato 500 colpi di munizioni: un misto di proiettili a salve, proiettili fittizi e quelli che sembravano proiettili veri, che come ricordano diversi esperti del settore, non dovrebbero mai essere presenti durante le riprese di un film.