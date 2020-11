Alena Seredova: "Ho il covid, con sintomi"

Torino - Alena Seredova ha annunciato poco fa di essere positiva al Covid-19 pubblicando, sul suo profilo Instagram, un primo piano del suo viso provato dal virus. La modella, nata in Repubblica Ceca, ha scritto il posto sia in italiano che nella sua lingua madre: «Positiva e sintomatica» scrive.

E ancora: «Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata, a Torino, e spero che tutto questo passi presto...Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me.Teniamo duro!». Un augurio di pronta guarigione ad Alena che è neo mamma e a tutti quelli che stanno combattendo contro questo temibile virus.

La Seredova è mamma di Vivienne, di pochi mesi, avuta con il compagno Alessandro Nasi.