Alena Seredova prepara il matrimonio dell'anno con Alessandro Nasi, cugino di John Elkann e suo consigliere

Il grande giorno per Alena Seredova si avvicina. Dopo la proposta di matrimonio arrivata ai primi di agosto 2022 sull’isola di Mykonos, fervono i preparativi per le nozze con il compagno Alessandro Nasi.

La modella e attrice si prepara alle nozze con uno degli esponenti più decisivi della dinestia Agnelli: Alessandro Nasi, cugino di John Elkann e suo consigliere fidato

Sappiamo che convoleranno presto a nozze, anche se non conosciamo la data esatta della cerimonia (tranne che si terrà in estate), né il luogo in cui verrà celebrata l’unione tra Alessandro Nasi, manager della dinastia Agnelli, e Alena Seredova, attrice e modella nonché ex moglie dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, che dopo l’ultima maternità e l’annuncio della proposta sta concentrando le prossime, importanti novità verso il grande giorno.

Un percorso, in una relazione serena, stabile e consolidata che va confluendo altrettanto naturalmente verso la formalizzazione di un rapporto cresciuto in questi anni e che ha donato a entrambi una figlia, Vivienne Charlotte. La relazione tra l'ex moglie di Gigi Buffon e il manager cugino di John e Lapo Elkann risale al 2015, quando sono arrivati mano nella mano, sorridenti e sereni come non mai, al party pre-nozze di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi a Stresa.

Alena Seredova e Alessandro Nasi

Di quanto sia felice di quanto per quel che va avverandosi in questa fase della sua vita sentimentale, Alena ha detto nella diretta Q&A a cui si presta con regolarità per rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram, tenerli aggiornati sui progressi e su quel che sta creando insieme al compagno, Alessandro Nasi.

Su di lui, manager vicino prima a Sergio Marchionne e al cugino John Elkann, si era scritto e molto nel recente passato era stato avvicinamento alla presidenza della Juventus quando pareva imminente l’addio del cugino Andrea Agnelli, che poi si è dimesso formalmente il 28 novembre 2022.

Le indiscrezioni sul matrimonio

Una insolita visibilità per lui che ha sempre evitato l’attenzione dei media con cura, pur ricoprendo incarichi di primo piano in Exor e nelle aziende della famiglia. Da tempo gli è accanto Alena, alla quale ha chiesto di sposarlo durante l’ultima vacanza estiva in Grecia, sull’isola di Mykonos.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, Alena Seredova ha aggiornato il suo pubblico sui preparativi di uno dei matrimoni dell’anno, nonostante la discrezione che abbiamo scelto di osservare i futuri sposi.

“Penso di avere tutto il necessario pronto. Ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e per mia sorella (arriveranno da Praga, la città natale di Seredova, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno…”.

“Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho. Al resto ci penserà la mia amica Ale”, riferendosi alla wedding planner Alessandra Grillo, che si occuperà dell’organizzazione del matrimonio. Nessun dettaglio sull’abito nuziale: “Non posso… Deve rimanere una sorpresa per il mio Ale… Però in quel momento lo vedrete”, ha aggiunto.

La dichiarazione d’amore per Nasi

Ad Alessandro Nasi ha esternato il proprio amore con parole sentite, anche in queste breve botta e risposta sui social:

“Trovo che Alessandro sia un abbinamento vincente: un fisico molto figo e molto sexy e una grande intelligenza. E’ un uomo molto intelligente, molto dolce, un bravissimo compagno, un amante pazzesco e anche un papà, come dire, incredibile. E’ anche un amico degli altri miei figli, veramente 10 e lode”.

Il dolore per l’addio al Buffon e la sua relazione con Ilaria D’Amico

Anche grazie alla riconquista della personale felicità e di una realizzazione personale, Alena ha maturato questa condizione. Per sua stessa ammissione, la separazione da Buffon e anche l’accettazione che l’ex marito avesse una nuova compagna nella giornalista Ilaria D’Amico è stata vissuta con dolore e ancora oggi, per lei, è improbabile definirsi in una famiglia allargata.

Il suo confronto con il pubblico di Instagram si è concluso, poi, con una dichiarazione rivolta al suo compagno. “Ci sono un sacco di cose belle che accadono ogni giorno. Ale è un papà e un compagno magnifico. Sono una donna felice”.