Alessandro Borghese: "Ho il covid ", l'annuncio sui social

Alessandro Borghese annuncia: "Ho il Covid". Lo chef più famoso della tv, Alessandro Borghese su Instagram aggiorna i fan sulla sua salute, dopo che "è da cinque giorni chiuso nel suo bunker".

«Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid». Inizia così il diario di oggi dello chef, che da qualche giorno condivide sulle Stories di Instagram i suoi momenti di clausura forzata dopo aver preso il virus. «Niente febbre per il momento...che dire...sono tutto acciaccato, ossa rotte...la testa che mi gira...» racconta. Prima di lasciarsi andare a una considerazione ironica e ottimistica: «Ma almeno, la natura non ha più segreti per me...».

"E' arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata", ma "spero di levarmelo", il Coronavirus, "presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro".