Alessia Marcuzzi, il grande ritorno in tv: parte Boomerissima sulla Rai

Sono più di due anni che Alessia Marcuzzi si è allontanata dal piccolo schermo, l’ultimo programma che le abbiamo visto condurre è stato Temptation Island. Ora, però, la presentatrice è pronta a tornare in televisione con un nuovo e frizzante programma, chiamato Boomerissima.

Alessia Marcuzzi torna in tv dopo due anni: lancia il nuovo varietà Boomerissima

Alessia Marcuzzi sarà al timone di Boomerissima, che debutterà su Rai due dal prossimo martedì 10 gennaio 2023. Il programma sarà a metà tra un game show e un varietà e si proporrà di mettere a confronto due generazione molto diverse tra loro.

Da un lato ci saranno i “boomers”, i vip che sono amanti degli anni Ottanta e Novanta, come la conduttrice. Dall’altro i “millennials”, le celeb che sono nate nel nuovo millennio. L’ispirazione per il programma è venuta ad Alessia Marcuzzi pensando al rapporto con suo figlio Tommaso, che ha 21 anni e ai classici discorsi che si fanno tra madri e figli che partono con la solita frase: “Ai miei tempi le cose erano diverse”.

Lo show vedrà destreggiarsi Alessia Marcuzzi anche nella vesta di showgirl e ballerina e promette di regalare momenti realmente emozionanti. In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre di vip delle diverse annate che cercheranno di conquistare la vittoria rispondendo a svariate domande sulla cultura pop. Sarà il pubblico a decretare poi alla fine di ogni puntata chi si aggiudicherà la vittoria.