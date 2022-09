Alessio Villarosa, dal M5S a dj in spiaggia in Sicilia: «Ho fatto 22 feste»

Barcellona Pozzo di Gotto, Me - "Questa estate ho organizzato 22 serate sulla spiaggia, grande dance music...”. Da sottosegretario dell’Economia a pr-dj, è Alessio Villarosa (foto): “Ho preso in gestione uno stabilimento balneare in Sicilia - dice all’Huff Post -, a Barcellona Pozzo di Gotto (dov’è nato, ndr). Un’estate molto impegnativa, ma ho ancora tanti progetti”. L’ex 5 Stelle, esperto di banche, in prima linea nella vicenda Montepaschi e scudiero del ribelle Alessandro Di Battista, non fa tragedie per il suo passaggio dai vertici del governo alla battigia messinese. Anzi.

A dire il vero non è l’unico delle meteore del Movimento di Beppe Grillo che, dopo la lauta esperienza di governo a Palazzo Chigi, non s'è ricandidato alle imminenti elezioni politiche - prevedendo una debacle ai seggi, anche per chi ha cambiato casacca con Luigi Di Maio in "Impegno civico nel - ed è tornato quindi a vestire panni civili. Soprattutto ex ministri, segati dal vincolo del doppio mandato: Alfonso Bonafade, altro siciliano di Mazara del Vallo, è tornato a fare l'avvocato; Giulia Grillo, catanese, il medico legale. E mentre Danilo Toninelli è ormai un divo di Tik Tok, c'è chi come il deputato Sergio Battelli sogna un chiringuito sul mare spagnolo. Per loro, comunque sia andata, è stato un successo.