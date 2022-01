Alexa è down, non risponde

Da stamattina, 21 gennaio, Alexa non risponde. L’assistente virtuale di Amazon - il più diffuso e utilizzato - è in down un po’ in tutta Europa dalle 7.45 circa, come evidenzia il sito DownDetector. Sono arrivate segnalazioni dall’Italia, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito. Questi ultimi due sono i Paesi con più utenti rimasti senza «assistente», ma probabilmente è anche perché sono le aree in cui Alexa è più diffusa. Il malfunzionamento si sta lentamente risolvendo dalle 10.00.

Gli utenti che hanno provato a chiedere qualcosa ad Alexa si sono sentiti rispondere «Mi dispiace in questo momento non riesco a capire». Oppure «Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi». E in tanti si sono rivolti a Twitter per trovare spiegazioni con l’hashtag #AlexaDown.

I tecnici di Amazon sembrano aver ben presto trovato la causa del problema e aver risolto il tutto. Nella tarda mattinata l'ecosistema di Alexa sembra tornato a funzionare correttamente.