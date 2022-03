All’agrario di Modica un corso per patentino macchine agricole

Modica - Si è svolto presso l’Istituto Professionale Agrario “Principi Grimaldi” di Modica, in collaborazione con la Coldiretti di Modica, Direttore dott. Francesco Savarino, il primo corso per il conseguimento del patentino per conduttore di macchine agricole. Il corso, inserito nel percorso formativo PCTO (ex alternanza scuola lavoro) della classe 5°, si è sviluppato con una parte teorica, svolta dal dott. Alessio Interlandi, riguardante la normativa sulla sicurezza relativa all’impiego delle macchine agricole, e da una parte pratica applicativa svolta dal dott. Daniele D’Aquila coadiuvato da due istruttori esperti.

L’Istituto Agrario con questo servizio reso alla utenza scolastica ha voluto rimarcare ancora una volta la sua interazione con il territorio, riuscendo a coniugare l’istruzione e la formazione, un passo importante per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.