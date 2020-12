Napoli -"All'Ospedale del Mare di Napoli è caos totale, gli infermieri sono allo stremo e si profilano casi a dir poco vergognosi. La carenza di personale sanitario costringe i colleghi a turni massacranti, ma soprattutto i nostri referenti ci raccontano che il medesimo personale si divide addirittura, con turni giornalieri tra reparti covid e no covid, dove, secondo quanto ci dicono, in momenti di grande affollamento di ricoveri, spesso scoppia il caos, per non parlare della mancanza di copri calzari al posto dei quali vengono usate buste dei rifiuti. Inoltre al pronto soccorso le tensioni tra i pazienti, i parenti di pazienti e il personale sanitario è alle stelle e gli infermieri rispetto alla prima ondata spesso vengono accusati di negligenza. Il caso del Covid Center dell'Ospedale del Mare poi è emblematico: gli infermieri accusano apertamente di essere costretti a lavorare ognuno per 10 di loro.

I posti in terapia intensiva ci sono ma non vengono occupati: significa che su 72 dichiarati al momento se ne sono riempiti solo 12. Mentre i posti di degenza ordinaria sono al collasso". Lo si legge in una nota di Nursing Up che sta monitorando la situazione del comparto infermieristico a livello nazionale. Si citano criticità anche al San Salvatore di Pesaro, alla struttura Covid alla Fiera di Milano, alla Ussl2 di Treviso, al Giovanni Paolo II di Ragusa.