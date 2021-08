All'ospedale di Vittoria il medico vede morire in diretta i pazienti No Vax

Vittoria - Li vedi morire in diretta, sui monitor delle intensive. Li vedi morire, e non è una bella cosa.

Giovedì 19 agosto 2021, un medico di Vittoria alla fine del suo turno di lavoro all’ospedale Guzzardi, scrive così sul suo profilo Facebook: «Notte di guardia. In atto tutti i pazienti ricoverati in medicina covid sono non vaccinati. Sono 28 pazienti, con polmonite bilaterale e quasi tutti sottoposti ad ossigeno terapia ad alti flussi. Molti di loro sono pentiti della pessima scelta, alcuni potranno raccontare l'incubo che stanno vivendo, altri probabilmente, no».

Non sono soltanto parole di sconforto quelle della dottoressa, ma una vera e propria sentenza: senza vaccino si muore.

Il dato nazionale di Luglio, pubblicato dallo ISS, indica che il 90% dei ricoveri per COVID riguarda esclusivamente i non vaccinati. I numeri di Vittoria, ci dicono che il 100% dei pazienti in intensiva e sub intensiva è non vaccinato.

Il Covid continua a circolare e colpisce soprattutto i giovani non vaccinati. È questo l'identikit dei pazienti che sono attualmente ricoverati in terapia intensiva divisi in no-vax ed indecisi. Quando queste persone arrivano in condizioni critiche nelle terapie intensive difficilmente ammettono di essere contrari al vaccino perché hanno sperimentato sulla propria pelle la pericolosità del virus. Un virus che continua ad essere sottovalutato da una minoranza della popolazione strumentalizzata dalla disinformazione con effetti a volte letali che ogni giorno sono sotto gli occhi di tutti. Il Covid se agli inizi ha fatto strage di anziani oggi viaggia indisturbato tra i giovani non vaccinati.