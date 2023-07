Alla Baroque Race vince Lotti

Scicli - Continua l’eccezionale stagione di Lorenzo Lotti, che ogni volta che fa capolino in Sicilia conquista grandi traguardi. Non pago delle maratone di Messina e Ragusa, il portacolori della Berunners ha fatto sua anche la dodicesima edizione della Baroque Race-Memorial Giorgio Buscema, la splendida corsa che si snoda fra i comuni di Ragusa, Modica e Scicli, tutti Patrimonio dell’Unesco, per un totale di 24 km immersi nell’incanto.

Lotti ha dominato la competizione facendo fronte al caldo dell’inizio di luglio senza apparente disagio, facendo fermare i cronometri sul tempo di 1h21’43” con 4’49” su Angelo Mandara (Atl.Padua) e 6’18” su Ignazio La Guardia (Atl.Tre Colli Scicli). Vittoria straniera fra le donne, anche se Nadiya Sukharyna, ucraina è da tanti anni in Italia, ben prima dello scoppio del conflitto nel suo Paese. La portacolori dell’As Torrebianca ha vinto in 1h43’35” con 7’20” su Nadia Cozza (Atl.Salerno) e 11’45” su Patrizia Scionti (Marathon Athl.Avola).

Tanti i partecipanti anche alla Baroque Sprint, di 10,2 km che comprendeva la parte di tracciato da Modica a Scicli. Il successo è andato a Alessandro Vizzini (Pachino Running) in 33’35” davanti a Salvatore Greco (Running Modica) a 57” e a Domenico Focà (Cosenza K42) a 3’37”. A Carla Aliano (Asd Archimede) la prova femminile in 44’50” battendo Lucia Calafiore (Pol.Placeolum) di 31” e Francesca Contavalle (Asd Noto Barocca) di 1’42”.