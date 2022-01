Allarme degli abitanti di Ginostra: «Qui viene giù tutto» FOTO

Lipari - Si aggrava la situazione della frana di Ginostra, parte del villaggio dell'isola di Stromboli: "Rischia di precipitare in mare da un momento all’altro" avvertono i residenti rivolgendosi direttamente a Musumeci, perché non si parli poi di tragedia annunciata. "A seguito della frana del 23 novembre scorso che ha lambito alcune abitazioni il monumento ai caduti, l’area portuale e l’unica via d’accesso al villaggio di Ginostra – scrivono in una lettera al governatore siciliano - una squadra di rocciatori è intervenuta per rimuovere alcuni massi in bilico e il materiale che si era depositato”.

“Tale operazione, senza un contestuale intervento immediato di sottomurazione – concludono -, ha esposto e scoperto ulteriormente il costone creando i presupposti per ulteriori ed improvvisi crolli". Case e relativo belvedere corrono il pericolo di precipitare sull’unico approdo della frazione e servono ben altri interventi strutturali, che non l’interdizione parziale dei luoghi e la rimozione di alcune rocce.