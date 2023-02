Allerta gialla in tutta la Sicilia martedì 28 febbraio

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, in Sicilia. Per domani è prevista, su tutta la regione, l’allerta gialla.

Con l’allerta gialla, generalmente caratterizzato da un’alta incertezza previsionale, si possono verificare fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, ma potrebbero esserci anche i fenomeni legati all’allerta gialla idrogeologica ovvero frane superficiali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali e strutture artificiali. È raccomandata quindi la massima attenzione. Tendenzialmente le previsioni meteo dicono che nella notte infiltrazioni umide raggiungeranno la Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali soprattutto in serata. I venti sono previsti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi.