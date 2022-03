Allerta in Sicilia: in arrivo venti di burrasca e mareggiate

Dal pomeriggio odierno sono in arrivo venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un’allerta meteo della Protezione civile valida da oggi pomeriggio fino alla mezzanotte di domenica 27 marzo. L’avviso numero 22085 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica allerta gialla nella parte orientale dalla Sicilia. Maggiori disagi, dunque, nel Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano ed Ennese.

Dal pomeriggio/sera di oggi, sabato 26 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. In particolar modo vengono indicate precipitazioni da “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.