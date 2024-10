Allerta meteo arancione sabato 19 ottobre a Modica

Modica - Allerta meteo arancione a Modica il 19 ottobre sabato.

Emanata l'allerta meteo Arancione per domani, 19 ottobre 2024, dalla Protezione Civile Regionale. Si prevedono forti precipitazioni anche a carattere temporalesco che potranno dare corso a locali allagamenti e fenomeni franosi specie nelle aree particolarmente esposte. "Per tale motivo -dice il sindaco Maria Monisteri- invito la popolazione di Modica a porre particolare attenzione e prudenza limitando gli spostamenti allo stretto necessario ed ai casi inderogabili. Ho emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei centri per disabili, centri anziani, asili nido sia pubblici che paritari che privati siti nel territorio comunale per l’intera giornata di domani, 19 ottobre, a salvaguardia della pubblica incolumità".