Allerta meteo, chiuse anche Università

Catania - A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso diramata questo pomeriggio dalla Protezione civile, per tutta la giornata di domani VENERDI' 17 GENNAIO saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea, in tutte le sedi universitarie dell’Ateneo di Catania, comprese le sedi di Ragusa e Siracusa. Le attività potranno comunque essere erogate in modalità on line.

News Correlate Allerta meteo rossa, chiuse tutte le scuole nel ragusano venerdì 17 gennaio

Tutto il personale dell’Ateneo potrà inoltre svolgere il proprio orario di servizio in modalità “Lavoro agile”, ad eccezione di quello la cui presenza nelle sedi di servizio è assolutamente necessaria alla funzionalità minima delle Strutture, così come stabilito dalla circolare diramata questo pomeriggio dal Direttore generale Corrado Spinella.