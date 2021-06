Allerta variante Delta negli aeroporti siciliani

Palermo - Si alza la soglia di attenzione nei porti e negli aeroporti siciliani circa il rischio di infezione da variante Delta del Covid. La Tunisia è tra i paesi a più alto rischio infezioni da variante Delta e i suoi cittadini devono sottoporsi a tampone nelle 72 ore prima dell'arrivo in Italia, sottoponendosi inoltre a isolamento fiduciario per 10 giorni, prima di fare un nuovo tampone ed essere liberi di circolare. Al porto di Palermo, intanto, vengono effettuati tamponi ai passeggeri tunisini, anche se hanno già eseguito un test nel loro Paese.

Le varianti sono l'incubo dell'estate, nonostante la campagna vaccinale vada avanti. Sono stati segnalati anche in Italia focolai, in particolare della variante Delta, con maggiore trasmissibilità e con la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Lo si legge nella bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia. Queste varianti scrivono i tecnici, hanno portato ad un inatteso aumento dei casi in altri paesi europei con alta copertura vaccinale.

Il tema è proteggere l’Isola al meglio contro le varianti, soprattutto contro la variante Delta, già indiana, che è molto temuta per la sua aggressività e perché renderebbe i vaccini meno efficaci.

La variante Delta rappresenta una corposa nuvola all’orizzonte. Per tutti, non solo per i siciliani. A riguardo è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco. “Vedremo quello che sta vivendo l’Inghilterra, un colpo di coda del virus – ha detto il professore -. Non sarà una nuova ondata, ma un picco di risalita di infezioni lievi o asintomatiche che non porterà però al pesante incremento di ricoveri e decessi che abbiamo già vissuto perché il vaccino funziona anche con la variante Delta, seppur con una leggera perdita di efficacia”. Naturalmente – aggiungiamo – con la doppia dose, come è stato riconosciuto da tutti.