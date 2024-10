Alluvioni al Nord, 35 gradi in Sicilia

Italia bersagliata da piogge torrenziali fino a giovedì. Un’ondata di maltempo che farà cadere oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato al Centro Nord. Tutto questo mentre in Sicilia splende il sole e le temperature sono ancorate intorno ai 30 gradi. Due le violente perturbazioni che si stanno abbattendo sull’Italia: la prima è collegata a un profondo ciclone nordatlantico centrato sul Galles, la seconda sarà associata all’uragano in transito nella giornata di giovedì tra Francia e Germania. La situazione peggiore in Liguria, Piemonte e nord Lombardia. Giovedì al Centro Nord gli esperti prevedono alluvioni e mareggiate. In Sicilia sono invece attesi 35 gradi.