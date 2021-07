Altro che Regina Elisabetta, a Scicli Busacca sbandiera il Tricolore

Scicli - A Scicli, dove regna il relativismo, basta un segno per esprimere un sentimento. Così, quando il partito Comunista vinceva le elezioni, il segnale della gioia era la bandiera rossa sulla chiesa di San Matteo. Quasi a esprimere un ossimoro, una contraddizione, fra laicità del pensiero politico e il luogo del culto per antonomasia, la vecchia chiesa matrice.

Italia-Inghilterra, giocata ieri sera a Wembley, ha baciato gli Azzurri, e gli sciclitani, popolo di relativisti, stamani hanno pensato così di riassumere lo standing della giornata. Che la Regina Elisabbetta II ci fa un baffo.

Pietro di Lorenzo, detto il Busacca, usuraio, banchiere, benefattore, insegnò già nel Cinquecento che tutto è relativo nella vita. E alla sua città d'origine, dopo aver fatto affari senza pietà per nessuno, destinò un lascito testamentario di cui ancora oggi gli sciclitani beneficiano. Stamani Busacca ha issato in mano il Tricolore. Un gesto, per dire come ci sentiamo.