Alunni di Modica in scambio ad Arinaga, Canarie

Modica - Un’avventura entusiasmante ha preso il via per otto alunni di quinta primaria dell’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani di Modica, accompagnati da tre insegnanti, nell’ambito del progetto Erasmus+ 2024-25. Questa straordinaria opportunità di scambio culturale è stata resa possibile grazie al finanziamento dell’Unione Europea e alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Verga di Modica, sotto la guida attenta della Dirigente Scolastica Prof.ssa Veronica Veneziano.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per l’istituto, che per la prima volta partecipa a un progetto Erasmus rivolto ad alunni così giovani. Dopo un viaggio emozionante, il gruppo- guidato dalle insegnanti Loredana Sclafani, Rosa Turlà e Federica Gulfi-, ha raggiunto Arinaga, una località affacciata sull’oceano nell’arcipelago delle Canarie. L’accoglienza è stata calorosa: i piccoli studenti modicani sono stati ricevuti con entusiasmo dai loro coetanei e dagli insegnanti della scuola ospitante. Sin dal primo momento, il confronto con un ambiente scolastico diverso ha catturato la curiosità dei ragazzi, che hanno subito iniziato a immergersi nella quotidianità della loro nuova esperienza. Il programma prevede una full immersion nella vita scolastica spagnola, con lezioni interattive, attività in lingua inglese e momenti di scambio culturale con i bambini del luogo. L’uso dell’inglese come lingua di comunicazione permetterà ai partecipanti di migliorare le proprie competenze linguistiche, mentre il contesto ispanofono offrirà loro l’opportunità di avvicinarsi allo spagnolo in modo naturale.

Già dal primo giorno, i giovani partecipanti hanno iniziato a scoprire le differenze nei metodi didattici e nelle abitudini scolastiche del posto. Il progetto Erasmus+ non è solo un viaggio, ma un’occasione per allargare gli orizzonti, sviluppare autonomia e spirito di adattamento e comprendere l’importanza dell’integrazione europea. È un’opportunità che resterà nel cuore di questi giovani studenti, arricchendo il loro bagaglio culturale e lasciando un segno indelebile nel loro percorso educativo.