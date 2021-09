Alveare sul paraurti, un apicoltore risolve così VIDEO

Messina - Decine di cittadini attirati come "api" da uno sciame, posatosi sul parafango di una macchina posteggiata in strada: è successo ieri pomeriggio, vicino alla Fiera. Chiamato da un collega, a un certo punto s'è presentato un apicoltore che ha subito sparecchiato l'auto dagli insetti, raccogliendoli in un’arnia - come si vede nel filmato - per riportarli nel loro habitat. E' stata l'occasione per una “lezione” dal vivo di scienze naturali, soprattutto per i bambini richiamati dall'insolita scena.