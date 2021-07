Ambelia, la casa dei cavalli e dell’asino Ragusano VIDEO

Militello – Un’antica tenuta dell’entroterra catanese che si estende per 50 ettari, tra ulivi secolari e cavalli in libertà: è il suggestivo scenario in cui si sta svolgendo la Fiera Mediterranea del Cavallo. Originariamente appartenuta ai principi Branciforti, oggi è gestita dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia che preserva razze equine e asinine autoctone come il Purosangue Orientale, Anglo-Orientale, San Fratellano, l’asino Ragusano e Pantesco. “Un luogo in cui perdersi tra storia, tradizione e natura incontaminata”dicono gli organizzatori, che hanno realizzato il servizio allegato.