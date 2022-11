Ambiente: wwf bonifica foce fiume Magazzolo

PALERMO, 06 NOV Azione di bonifica da rifiuti alla foce del fiume Magazzolo di Ribera, dove i volontari del Wwf hanno raccolto una tonnellata di rifiuti nel lato orientale dell'imbocco a mare. Queste azioni hanno lo scopo di dare un contributo alla grande campagna nazionale denominata RiPartyAmo che vede quali partner il Jova Beach Party e Intesa Sanpaolo per pulire e recuperare 20 milioni di mq di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ribera e della Coop sociale Nica Onlus, presente all'evento con una qualificata rappresentanza tra cui la stessa presidente Valentina Puma.

In chiusura i volontari sono saliti sul "Cozzo del Paratore" dove l'ispettore onorario dei beni culturali per la Sicilia, Domenico Macaluso, responsabile scientifico del WWF Sicilia Area Mediterranea, ha spiegato i motivi della denominazione Paratore, originata dalla struttura esistente a metà dello scorso millennio per brillare il riso. (ANSA).