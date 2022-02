Ambulatorio Modica, il montascale non funziona, chiama i carabinieri

Modica - C’è voluta una denuncia e l’intervento dei carabinieri, che hanno dovuto “caricare” fisicamente il paziente, 83 enne e disabile, per superare una rampa di scale e consentirgli di ricevere una visita specialistica.

Una storia di malasanità dove il diritto del malato all’assistenza e alla cura viene calpestato da impedimenti facilmente risolvibili specie quando gli uffici competenti sono a conoscenza da qualche settimana del problema.

Lui, 83 anni con alcune gravi patologie e con grave disabilità motorie. Necessita di una visita specialistica fisiatrica. Chiede di farla a Ragusa, gliela concedono a Modica.

L’ambulatorio di specialistica fisiatrica, posto nel poliambulatorio di Distretto in Via Vittorio Veneto ex Inam, però, è al piano -1. C’è una ripida rampa di scale da scendere. Come documenta la foto, l’anziano paziente e la figlia che lo assiste, chiedono l’intervento del montascale. La risposta è di quelle che non ammettono ulteriori repliche.

“Il montascale non funziona, cerchi di portarlo in braccio da sola il suo papà se vuole fare la visita”. Incredula e attonita per quanto stesse succedendo, decide di chiamare i carabinieri e sporgere denuncia.

Saranno poi gli stessi militari dell’arma, una volta intervenuti, a prendersi cura dell’anziano ed aiutare il paziente a recuperare il piano terra.

“Non finirò mai di ringraziare i carabinieri che con grande sensibilità mi hanno aiutato nell’assistenza a mio padre, ma quello che è accaduto in quegli uffici non ha nulla di pratica sanitaria corretta. Spero che si intervenga presto e che la mia denuncia scuoti il senso di responsabilità dei vertici dell’Asp ragusana”.

Da ulteriori indagini è emerso come già da qualche settimana la direzione sanitaria dell’Ospedale Maggiore, più volte, aveva segnalato la richiesta di intervento per le manutenzioni del montascale del Poliambulatorio di Via Vittorio Veneto agli uffici competenti, ma senza alcun esito.