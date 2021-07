American Horror Stories: il trailer è spaventoso VIDEO

Roma - Online il trailer delle nuove “American Horror Stories”, la serie antologica di Ryan Murphy si arricchisce di 4 episodi autoconclusivi e a se stanti. L’anteprima fa paura, mentre il cast è "da paura": Matt Bomer, Kaia Gerber, Paris Jackson, Danny Trejo e Billie Lourd. Il debutto americano su FX è previsto per il 15 luglio, ma sarà visibile in streaming anche su Hulu e prossimamente arriverà in Italia sulla piattaforma Disney+. Non manca niente per non riuscire più a prender sonno: case infestate da demoni, relazioni sentimentali che da contorte diventano psicotiche, film e video proibiti con conseguenze estreme per chi li pubblica e li vede. Non dite che non vi avevamo avvertito.