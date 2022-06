Amministrative 2022, i consiglieri comunali eletti a Scicli

Scicli - Il neo sindaco di Scicli Mario Marino potrà contare su 10 consiglieri comunali. Alle opposizioni vanno sei consiglieri. I nomi.

A sostenere l’amministrazione Marino saranno Salvatore Causarano e Sabrina Micarelli di Obiettivo Comune; Desirè Ficili, Enzo Giannone, Giuseppe Arrabito, Lorenzo Bonincontro, Debora Iurato e Stefania Muriana, della lista SiAmo Scicli; Andrea Di Benedetto e Peppe Puglisi, rappresentanti di Libertà Popolare.

Sugli scranni della minoranza siederanno Marianna Buscema (Italia Viva/PSI), Consuelo Pacetto (Start Scicli), Bruno Mirabella (Scicli Bene in Comune), Marco Lopes (Riprendiamoci il futuro – lista Vindigni Sindaco) e Licia Mirabella (Cittadini per Scicli). Il sesto e ultimo scranno nelle file dell’opposizione è riservato a Caterina Riccotti, candidata Sindaco non eletta al ballottaggio.