Amministrative, a Vittoria si vota il 10 e 11 ottobre

Vittoria - A Vittoria si voterà per le Amministrative il 10 e 11 ottobre prossimi. Complessivamente sono 42 i Comuni siciliani che andranno nella stessa data alle urne, come previsto nel decreto firmato dall’Assessore alle Autonomie Locali della Regione Siciliana, Marco Zambuto, che indice i comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei Consigli Comunali. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alla urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7 alle 14 il lunedì, in entrambi i turni di voto.