Amministrative in Sicilia, si vota il 12 giugno

Il prossimo 12 giugno in Italia si apriranno le urne in contemporanea sia per il primo turno delle elezioni amministrative 2022 sia per i cinque referendum sulla giustizia che hanno ottenuto il disco verde da parte della Consulta.

Una sorta di election day simile a quello andato in scena nel settembre 2020 quando, causa Covid, si decise di far svolgere negli stessi due giorni regionali, amministrative, suppletive e il referendum sul taglio dei parlamentari. A questo punto è certo che la Giunta di Governo regionale siciliana si uniformerà alla data del voto nel resto della penisola.

Per i Comuni, fra cui Palermo e Messina, si voterà il 12 giugno, con turno di ballottaggio il 26 giugno.