Anagrafe digitale non per tutti, mancano ancora 7 comuni siciliani

Ragusa - Sette comuni siciliani non sono ancora iscritti alla neonata piattaforma digitale che – tramite Spid o Carta d’identità elettronica - permette di scaricare all’istante 14 diversi certificati (dall’atto di nascita allo stato di famiglia) senza bolli e file agli sportelli: 3 in provincia di Palermo - Borgetto, Piana Degli Albanesi e Vicari -; 2 in quella di Catania - Grammichele e Piedimonte Etneo -; 1 a testa nell'ennese – Centuripe - e nel messinese - San Teodoro -. In tutta Italia ne mancano all’appello 63, di cui ben 18 in Calabria e 14 in Campania, i cui residenti dovranno aspettare ancora.

Tutti pervenuti, invece, i comuni del territorio ibleo. Ma c'è anche chi è escluso dalla novità non per colpa dell'amministrazione locale ma della linea internet: nel Belpaese, secondo il Censis, ci sono infatti 4,3 milioni di cittadini senza connessione e 13,2 milioni che ce l'hanno lenta, intermittente o malfunzionante. Anche chi naviga spedito, non sempre sa bene dove andare: sarebbero addirittura 24 milioni gli italiani non proprio a loro agio nelle numerose attività digitali.